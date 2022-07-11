يكافح نحو 1500 إطفائي الأحد حرائق غابات عدة في وسط البرتغال وشمالها تشهدها البلاد على أثر موجة حر، ما دفع الحكومة إلى إعلان "حال طوارئ".

والحرائق مشتعلة في مناطق عدة منذ الخميس، وقد أتت على منزلين على الأقل، فيما أفيد الجمعة والسبت عن اندلاع نحو 250 حريقا.

وتأتي الحرائق بعد موجة قيظ شهدتها البلاد هذا الأسبوع تخطّت فيها الحرارة 40 درجة مئوية، مع توقّع بلوغ درجات أعلى في الأيام المقبلة.

ويقول علماء، إن تغير المناخ يؤدي إلى أحوال جوية أكثر شدة وكوارث، لا سيما موجات الحر وحرائق الغابات.

وأعلنت الحكومة البرتغالية "حال طوارئ" على مستوى البلاد مع استعار الحرائق الأخيرة الأحد، ما يضع عناصر الإغاثة في حال تأهب.