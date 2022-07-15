استخدم الجنود الأوكرانيون، الخميس، مدافع هاوتزر إم ـ777 الأمريكية، يصل قطرها 155 ملم، في ساحة المعركة في شمال شرق أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وتعد أنظمة المدفعية جزءا من حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لمكافحة الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير من هذا العام. ويصل معدل إطلاق هذه المدافع إلى خمس جولات في الدقيقة، يتراوح مداها من 24 إلى 30 كيلومترًا.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس "نحن نقدر كل ما تم توفيره، ولكن طالما أن هذا لا يكفي للفوز فسوف نستمر في طلب المزيد".