تظهر لقطات مصورة اثنين من حيوانات الكنغر وهما يتصارعان ويتبادلان اللكمات خلال قتال وقع خارج العاصمة الأسترالية كانبيرا يوم الجمعة.

تم توثيق هذا المشهد ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما في لبنان، غزت مئات الآلاف من قناديل البحر البيضاء شواطئ لبنان.

ويحذر العلماء من أن تزايد أعداد القناديل في البحر الأبيض المتوسط، الناجمة بشكل جزئي عن تغير المناخ، يشكل تهديدًا للنظم البيئية والاقتصادات المحلية.

هذه القناديل المتنقلة والتي تعرف باسم "Rhopilema Nomadica" وتعد من مخلوقات المحيط الهندي وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس منذ السبعينيات.