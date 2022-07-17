افتتح المزارعون في الهند يوم السبت مهرجان "مواشارا" السنوي لسباق البقر والذي يقام في ولاية البنغال الغربية بالهند خلال الفترة الممتدة بين منتصف يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز من كل عام بمناسبة وصول الأمطار الموسمية، وقبل أن يبدأوا موسم زراعة الأراضي.

يقول المزارع الهندي غفار موندال (40 عاما) "هذه هي السنة الـ 19 لمسابقة "Moichara" الكبرى. اليوم هو اليوم الأول للمسابقة. وتشارك حوالي 100 بقرة من حي "ساوث 24 بارغاناس" South 24 Parganas في هذه المسابقة".

أما بالنسبة للمزارع شجاهان ملا من المشاركين بالسباق، يقول: "البقرة هي حيواني الأليف. احتفظت بها للسباق. وبفضل الله تعالى خلال السنوات الخمس إلى السبع الماضية كانت البقرة تحرث الأرض بشكل مستمر. لديها الآن بعض المشاكل نظرا لتقدمها بالسن.. لكنها تسمع كلامي.. تتوقف عندما أطلب منها ذلك، وتمشي عندما أريد".