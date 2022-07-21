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حرا|ئق الغابات في إسبانيا
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بدون تعليق: حجم حرائق الغابات العديدة يتسع في إسبانيا

أظهرت لقطات صورها مواطنون ورجال إطفاء حجم حرائق الغابات التي اشتعلت في إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية. وفي مقاطعة سرقسطة، كان فيليكس جوردان دي أورييس مور يقود سيارته عائدا إلى منزله في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عندما صادف ألسنة اللهب الشاهقة على حدود الطريق السريع أي  A2. وقال بينما كان يصور النار التي كانت تنتشر عبر أشجار الصنوبر المحلية "هذا هو الجحيم".

وأظهرت لقطات أيضا رجال الإطفاء في أفيلا وهم يفرون بأعجوبة من ألسنة اللهب التي اندلعت فوق طريق سريع أثناء قيادتهم لشاحنتهم. وفي برادوالبار بمقاطعة أورينس، شوهدت طائرات هليكوبتر تسقط المياه على الحرائق بينما يحاول رجال الإطفاء على الأرض إخماد النيران.

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أدى أكثر من 30 حريقًا في الغابات حول إسبانيا إلى إجلاء الآلاف من الأشخاص وتسبب في احتراق 220 كيلومترًا مربعًا من الغابات والغطاء العشبي.

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