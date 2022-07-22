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معبر المراقبة بمدينة زاباروجيا الواقعة بجنوب وسط أوكرانيا.
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بدون تعليق: عودة حوالي 6000 أوكراني إلى المناطق التي احتلتها القوات الروسية

يتجمع الأوكرانيون في مكان واحد على طول خط المواجهة في مدينة زاباروجيا الواقعة بجنوب وسط أوكرانيا حيث تسمح القوات الروسية للمواطنين بدخول المناطق المحتلة. تعبر قوافل السيارات اليومية خط المواجهة للعودة إلى المنازل التي أجبروا على مغادرتها عندما وصلت القوات الروسية. يسمح الجنود الروس بمرور ما بين 150 و200 سيارة يوميًا، حيث يتوجه العابرون إلى مدن مثل دونيتسك وماريوبول وخيرسون. يسود الكثير من الخوف الكثير في المعبر مما قد يحدث على الجانب الروسي في حالة الكشف عن  رأيهم بشأن الغزو والتواجد الروسي. 

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يتم الإعلان عن القوائم التي تظهر المسموح لهم بالسفر بعد أن تتحقق الشرطة من عدم حمل أي شخص أسلحة أو وقود.

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