استهدفت القوات الروسية في ساعة مبكرة من صباح الخميس واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا الواقعة شمال شرق البلاد.

وأسفر القصف عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 21 آخرين. وسقطت الصواريخ على مسجد ومنشأة طبية ومنطقة تسوّق. وقالت الشرطة في مدينة خاركيف إن القنابل العنقودية أصابت سوق باراباشوفو، وهو سوق عام رأى فيه صحفيو وكالة أسوشيتيد برس امرأة تبكي على جثة زوجها الذي قضى في القصف الذي أصاب أيضاً محطة للحافلات وقاعة ألعاب رياضية ومبنى سكنيا بحسب مسؤولين محليين.