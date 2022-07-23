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LK H
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شاهد: فرق الإطفاء تخمد حريقاً ضخماً اندلع في مولدات اشتراك في ضاحية بيروت الجنوبية

تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق ضخم اندلع في ضاحية بيروت الجنوبية، السبت، تحديداً في مجموعة مولدات اشتراك. وأدت الحرائق إلى تدمير بعض السيارات المركونة قريباً وانقطاع التغذية عن المشتركين.  

وقال فوج الإطفاء الذي أشرف على العملية أن الحريق اندلع بسبب انفجار في أحد المولدات. 

وبعد انهيار اقتصاد لبنان في 2019، ازداد اعتماد السكان على مولدات الطاقة الخاصة لإنارة بيوتهم، إذ لا يمكن لشركة كهرباء لبنان تأمين أكثر من عدد قليل جداً من ساعات التغذية يومياً، لا بل أن الشركة تؤمن ساعة واحدة فقط من التغذية في بعض الأرياف.

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