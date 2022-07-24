يسجّل مشجعون أرجنتينيون رسائل صوتية ومرئية منذ السبت تكريما للنجم الراحل دييغو مارادونا على أن ترسَل إلى الفضاء بواسطة قمر صناعي اسمه "طائرة ورقية كونية"، وهو اللقب الذي أطلقه صحافي من أوروغواي على مارادونا.

وقال إنريكي ترينكادو أحد مقدّري النجم الراحل بعد تسجيل رسالته في القاعدة الجوية دي مورون، الواقعة على مسافة 40 كيلومترا غرب بوينس آيرس "نحن نحبك وسنتذكرك دائما. هذا الجيل الجديد وكل الأجيال القادمة! أصمدْ يا دييغو!".

وبمبادرة من شركة خاصة، سيتم ضغط مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بالمشجعين على قرص صلب يرسل بعدها إلى المدار في قمر صناعي، مع زوج من أحذية كرة القدم الخاصة بالنجم السابق.

وسيستمر جمع الرسائل لأشهر، على أن يحدد موعد إطلاق القمر الصناعي ومكانه لاحقاً.