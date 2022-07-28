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حطام سفينة الرائد البريطاني "إتش إم إس ماجستيك" التي غرقت خلال حروب الدردنيل.
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شاهد: العثور على حطام سفينة البحرية البريطانية "إتش إم إس ماجستيك" التي غرقت خلال حروب الدردنيل

التقط المخرج الوثائقي والمصور تحت الماء تحسين سيلان حطام إحدى سفن أسطول البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس ماجستيك" التي غرقت خلال حروب الدردنيل. وغطس جيلان داخل سفينة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس ماجستيك"، التي غرقت بواسطة صاورخ أطلق من الغواصة الألمانية U-21 ، قبالة سدولاهير في الدردنيل.

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أثناء الغطس الذي تم في المنطقة الذي افتتاح سياحة الغوص عثر على السفينة الغارقة على عمق 20 مترًا. كما وثق جيلان الأنواع المهددة بالانقراض من المرجان الأحمر "باراموريسيا كلافاتا" بالقرب من من حطام السفينة "الكابتن فرانكو"، التي تحطمت وغرقت في العام 1968.

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