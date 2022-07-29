بابتسامة عريضة يسحب سائق الجرارات الأوكراني فيتالي دينيسينكو مدرعة MT-LB روسية تعود إلى السبعينيات حول حقل في منطقة خاركيف، حيث تُركت خلال الانسحاب الروسي المتسارع في نهاية آذار/مارس 2022.

وخلال الحرب ظهر مزارعون أوكرانيون وهم يقودون جراراتهم الزراعية، ويسحبون مركبات عسكرية روسية. وانتشرت تلك الصور في الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة.

وسرعان ما أصبحت الجرارات رمزاً للمقاومة في البلاد، وأطلق عليها اسم "كتيبة الجرارات".

وكعربون شكر للمزارعين الذين يقاومون الاحتلال، أطلق البريد الأوكراني مؤخراً طابعاً جديداً مخصص لهم.