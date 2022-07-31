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حريق ماكيني في كاليفورنيا.
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بدون تعليق: حريق يلتهم عشرات الهكتارات من الغابات في الولايات المتحدة

تم إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا حيث اجتاحت حرائق الغابات غابة كلاماث الوطنية. ووثقت الصور الحية الحرائق المشتعلة على طول الطريق السريع 96. التهم الحريق الذي نشب يوم الجمعة ما يصل إلى 160 كيلومترًا مربعًا من الغابات وفقًا لمسؤولي الإطفاء.

وامتد الحريق إلى حوالي عشرة منازل وشوهدت الحياة البرية تفر من المنطقة لتجنب النيران.

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في هذه الأثناء في مونتانا، تضاعف حجم حريق إلمو ثلاث مرات تقريبًا إلى أكثر من 28 كيلومترًا مربعًا قبالة مدينة إلمو. وظل سكان أيداهو تحت أوامر الإخلاء حيث أحرقت النيران حوالي 174.8 كيلومترًا مربعًا من غابة سالمون تشاليس الوطنية.

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