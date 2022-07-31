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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالات يوم الأسطول في سان بطرسبرغ.
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بدون تعليق: بوتين يقول في يوم الأسطول إن الولايات المتحدة هي التهديد الرئيسي لروسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يقر عقيدة بحرية جديدة تقضي باعتبار الولايات المتحدة الخصم الرئيسي للبلاد وتحدد طموحات روسيا البحرية بالنسبة لمناطق حيوية مثل القطب الشمالي ومناطق في البحر الأسود. وفي الكلمة التي ألقاها في سان بطرسبرغ، عاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة، بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي، أشاد بوتين بالقيصر بطرس الأكبر لجعله روسيا قوة بحرية عظمى ورفع مكانتها على مستوى العالم.

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وبعدما تفقد الأسطول، ألقى بوتين كلمة مختصرة تعهد فيها بضم ما وصفها بصواريخ كروز من طراز تسيركون الروسية الفريدة للأسطول وحذر من أن روسيا لديها القدرة العسكرية على هزيمة أي معتد محتمل.

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