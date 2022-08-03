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بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في كينيا.
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بدون تعليق: تحضير بطاقات الاقتراع استعدادا للانتخابات الرئاسية في كينيا تحت حراسة مشددة

داخل مجمع غير معلوم المكان مكون من مستودعات يحرسها مسلحون في العاصمة الكينية نيروبي، يقوم موظفو اللجنة المستقلة للانتخابات بتحضير ونقل بطاقات الاقتراع إلى مراكز التصويت قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أغسطس - أب الجاري. خلال هذا الاقتراع، سيتم تسجيل الناخبين الكينيين باستخدام المعدات البيومترية، كما سيتم تحديد الهوية في مركز الاقتراع ونقل النتائج إلكترونيًا. 

عزز تسجيل الناخبين بيومتريا من خلال المكاتب المتنقلة من قوائم الناخبين المسجلين وارتفعت الهيئة الناخبة من من 14.3 مليون في العام 2013 إلى 19.6 مليون في العام 2017 و22.1 مليون هذا العام. 

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حصلت هذه التقنية الجديدة المستخدمة في الانتخابات داخل البلاد على الإجماع وتم الاعتراف بها كتقدم ديمقراطي كبير. سيستمر الإدلاء بالأصوات نفسها باستخدام أوراق الاقتراع التقليدية.

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