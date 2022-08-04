حمل حوالي 50 شخصا تابوتين ملفوفين بالساتان عبر مقبرة مليئة بالأشجار في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا الخميس خلال مراسم تشييع أليمة. تم فتح تابوت واحد للكشف عن جثة أوليغ بانتشينكو البالغ من العمر 48 عامًا الذي قتل خلال المواجهات. ألبس الجندي المقتول زيا عسكريا، وظهرت إصابات في الوجه. شيع القتيلان في بوكروفسك إلى جانب 20 جنديا أوكرانيا دفنوا في قسم جديد من المقبرة خصص للعسكريين.

مع استمرار القوات الروسية في تحقيق مكاسب بطيئة في مقاطعة دونيتسك، التي تشكل نصف دونباس، تقدم الحكومة الأوكرانية خدمات جنائزية للجنود الذين قتلوا في المعارك، ومزايا لأفراد الأسرة.