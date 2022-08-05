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مسرح كزيركيتولا الكتالوني.
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بدون تعليق: المسرح الكتالوني يفاجئ زواره بعرض الزرافات في كاونوس

تجولت زرافتان وصغيرهما في شوارع كاوناس لإدخال البسمة على الحشد في المدينة الليتوانية الثانية. أداء مسرح كزيركيتولا الكتالوني جزء من مهرجان الفنون المسرحية الدولي "ConTempo". صاحب جولة الزرافات موسيقيون مرحون أعادوا خلق جو من السافانا يشبه الحلم في وسط المدينة. بعد إيقاع الطبل، تفاعلت الحيوانات مع السكان المحليين والبيئة حتى أنها دخلت الصيدلية المحلية لتفاجئ موظفيها.

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تأسس مسرح كزيركيتولا في العام 1985 في برشلونة. هذه السنة، تم إطلاق مهرجان الفنون المسرحية الدولي "كونتيمبو" من قبل "كاوناس" عاصمة الثقافة الأوروبية 2022".

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