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قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي.
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بدون تعليق: ضربات إسرائيلية على غزة وحركة الجهاد الإسلامي تتوعد بالرد

قصفت القوات الإسرائيلية أهدافا قالت إنها مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي في غزة الجمعة مما أسفر عن مقتل أحد قياديي الحركة التي تعهدت بالرد وقالت إنها ستقصف تل أبيب ردا على الضربة. وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن سبعة على الأقل قتلوا في الضربات من بينهم طفلة في الخامسة من عمرها بينما أصيب 40. وجاءت الضربات بعد تصاعد حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية إثر اعتقال قيادي فلسطيني بارز خلال الأسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "نُغير الآن على قطاع غزة. تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية". وأعلن مسؤول في حركة الجهاد أن القيادي البارز تيسير الجعبري قتل في الضربات التي استهدفت أكثر من موقع في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان.

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جاءت الضربات بعد أن ألقت إسرائيل القبض على بسام السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في وقت سابق هذا الأسبوع. وأغلقت إسرائيل بعد ذلك جميع معابر غزة وبعض الطرق المجاورة خوفا من هجمات انتقامية من الحركة.

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