وصلت طائرات وعناصر إطفاء وخبراء من المكسيك وفنزويلا إلى كوبا الأحد لمؤازرتها في التعامل مع حريق هائل في مستودع للنفط أصابته صاعقة ما أدى إلى وقوع انفجارات أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 121 آخرين بجروح وفقدان أثر 17 شخصا.

وتم إجلاء نحو 1900 شخص من منطقة الكارثة الواقعة في ضاحية ماتنزاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة وتقع على بعد مئة كيلومتر شرقي هافانا، حيث تصاعدت ألسنة النار وسحب الدخان الكثيف

وهناك خمسة جرحى حالتهم حرجة، وثلاثة في حالة خطيرة جدا، فضلا عن 28 إصاباتهم بالغة، وفقا لأحدث حصيلة نشرها حساب الرئاسة الكوبية على تويتر. وبين الجرحى وزير الطاقة ليفان أرونت.

أما المفقودون السبعة عشر فهم من رجال الإطفاء "الذين كانوا في اقرب منطقة إلى الحريق" عندما وقع الانفجار.

واندلع الحريق مساء الجمعة عندما ضربت صاعقة أحد الخزانات في مستودع النفط. وفي الصباح الباكر، امتد الحريق إلى خزان ثان.