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قتل 15 طفلاً في غزة خلال المواجهات الأخيرة
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شاهد: احتجاج من أجل أطفال غزة في جباليا شمال القطاع

تظاهر فلسطينيون في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، حيث قتل خمسة أطفال خلال المواجهات الأخيرة بين سرايا القدس (حركة الجهاد الإسلامي) المدعومة من إيران والجيش الإسرائيلي. 

ومن بين الأطفال الذي قتلوا بضربة إسرائيلية، هناك 4 من نفس العائلة. 

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات تدعو إلى حماية الأطفال مثل "من حق أطفالنا العيش بسلام" و"أطفال غزة بنك أهداف العدو الإسرائيلي". 

وعلى مدى ثلاثة أيام من آب-أغسطس الحالي، تبادلت سرايا القدس والجيش الإسرائيلي إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل 44 فلسطينياً بينهم 15 طفلاً وجرح المئات.

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