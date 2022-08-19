قالت السلطات البرتغالية يوم الخميس إن الحريق الذي اندلع قبل نحو أسبوعين ودمر غابات الصنوبر في حديقة سيرا دا إستريلا الوطنية تمت السيطرة عليه، لكن مسؤولين حذروا من موجة حر خطيرة أخرى قادمة.

وساعدت درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية والجفاف الشديد في تأجيج أكبر حريق هذا الصيف، حيث جعلت الوديان العميقة والمنحدرات الشديدة في المنطقة عملية إطفاء الحرائق صعبة.

وبعد السيطرة على هذا الحريق، اندلع حريق آخر بعد ظهر الخميس في مدينة جوفيا بالقرب من المتنزه الطبيعي. الحريق الذي انتشر بسرعة تسبب بقلق السكان خاصة مع قربه من دار للمسنين.