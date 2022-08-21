اقيمت مراسم احتفالية للترحيب بالملك ميسوزولو باعتباره الملك لمملكة الزولو. ويُقام الاحتفال ليعلن للأحياء والأموات حسب تقليد الزولو، أنه الملك. وبمجرد دخول ميسوزولو علت أصوات أنصاره المرحبين بوجوده من "الأمابوتو" والذين يُعتبرون من حُماته.

وهذه الإحتفالات تحمل جانبا روحيا ومشاعر تقليدية، ولكن جوهرها هو مدح الملك الجديد والإشادة به وإخبار عالم الأحياء وكذلك الموتى، بوجود ملك لأمة الزولو.

والملك الجديد هو ابن الملك السابق الذي توفي العام الماضي غودويل زويليثيني، لكن بعض أفراد العائلة المالكة يجادلون بأنه لم يكن الوريث الشرعي وأن إرادة الملك الراحل كانت في الواقع مزورة.