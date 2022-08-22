أنهت قوات الأمن الصومالية أخيرا عملية حصار فندق حياة التي استمرت 30 ساعة في مقديشيو، بعد ما قام جهاديون من حركة الشباب بشن هجوم بالأسلحة والقنابل عليه ما أدى إلى مقتل 21 شخصا وجرح العشرات.

ويعد الهجوم الأكبر منذ تولي الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود السلطة في أيار/مايو.

وقال علي حاجي وزير الصحة للتلفزيون الحكومي "أكدنا حتى الآن مقتل 21 شخصا وإصابة 117 آخرين".

وأضاف "يحتمل وجود جثث لم تُنقل إلى المستشفيات وإنما دفنها الأقارب. حصيلة القتلى والمصابين تستند إلى العدد الذي نُقل إلى المستشفيات".

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقاتل الحركة للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ أكثر من عشر سنوات وتسعى للسيطرة على الحكم وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وفندق حياة هو فندق شهير يرتاده المشرعون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.