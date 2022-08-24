يحمل احتفال أوكرانيا بعيد استقلالها ال 31 هذا العام بعدا رمزيا إضافيا، لتزامنه مع الغزو الروسي للبلاد.

وبهذه المناسبة أقامت العديد من المدن الأوربية تجمعات ونشاطات للاحتفال بهذه الذكرى، كجزء من دعم أوربي لأوكرانيا.

في بريطانيا تم تزيين مدخل الباب رقم عشرة الشهير في داونينغ ستريت، مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء بالزهور الزرقاء والصفراء، وزهور عباد الشمس، الزهرة الوطنية لأوكرانيا.

أما في بلجيكا فتجمع المئات في ساحة بروكسل الكبرى يوم الأربعاء حاملين العلم الأوكراني العملاق. كما حضرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحدث لإظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا. كما وقف أشخاص أمام تمثال "مانيكن بيس" الشهير في العاصمة البلجيكية، والذي كان يرتدي ألوان أوكرانيا من الأصفر والأزرق.

ونظمت الجالية الأوكرانية في نيس الفرنسية مسيرة يوم الأربعاء في بروميناد ديزونغليه للاحتفال بهذه الذكرى الوطنية لبلادهم.