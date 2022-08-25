أنجبت باندا عملاقة تدعى تشين تشين توأمين في قاعدة تكاثر بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين. وقال المركز على موقعه الرسمي على الإنترنت إن التوأم في حالة جيدة.

وبلغ وزن الذكر 176.4غرامًا بينما كانت الأنثى تزن 151.2 غرامًا عند ولادتهما صباح الثلاثاء، وفقًا لمركز كينلينغ لأبحاث الباندا. وهي الولادة الثانية لتشين تشين التي كان مسقط رأسها في نفس المركز عام 2013 حيث أنجبت عام 2020 توأمين أيضا.

وفي حديقة حيوانات سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خرج صغير وحيد القرن الأبيض الجنوبي للمرة الأولى أمام زوار الحديقة منذ ولادته قبل أسبوعين، وبعيد عملية تكاثر طبيعية تهدف لحماية نوعه المهدد بالانقراض.