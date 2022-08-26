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أمطار غزيرة هطلت على أجزاء كبيرة من الباكستان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم تسعة أطفال، 26 أغسطس 2022.
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شاهد: مقتل أكثر من 800 شخص وتشرد الآلاف جراء الفيضانات في باكستان

أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم  منذ حزيران/يونيو  في باكستان، جرّاء تساقط الأمطار الموسمية بغزارة، في "كارثة قل نظيرها" بحسب وزيرة التغير المناخي التي ستطلب مساعدات دولية.

وموسم الأمطار الموسمية الذي يستمر عادة من حزيران/يونيو حتى أيلول/سبتمبر، ضروري لري المحاصيل وملء البحيرات والسدود في كافة أنحاء شبه الجزيرة الهندية، لكنه يحمل معه كل عام موجة من الدمار.

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من البلاد مجدداً يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم تسعة أطفال، بحسب السلطات.

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