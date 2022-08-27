سُجي جثمان الرئيس الأنغولي السابق جوزيه ادواردو دوس سانتوس السبت في ساحة في العاصمة لواندا بعد أيام من انتخابات طعنت المعارضة في نتائجها الأولية.

توفي دوس سانتوس الذي لم ينتخب بشكل مباشر يوما لكنه حكم البلاد 38 عامًا (1979-2017) الشهر الماضي عن 79 عامًا في مستشفى في مدينة برشلونة باسبانيا. وهو متهم باختلاس المليارات لصالح عائلته والمقربين منه.

وصل موكب الجنازة صباح السبت إلى ساحة الجمهورية في وسط العاصمة الأنغولية، يتقدمه رجال الشرطة على دراجات نارية.

.ومن المقرر إقامة جنازة رسمية في لواندا الأحد اليوم الذي كان سيبلغ فيه دوس سانتوس الثمانين من العمر بحضور نحو عشرة من رؤساء الدول والحكومات.