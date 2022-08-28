ضربت أمطار غزيرة معظم أنحاء باكستان بعدما أعلنت الحكومة حالة طوارئ للتعامل مع الفيضانات الموسمية التي قالت إنها أثرت على أكثر من 30 مليون شخص. وتعتبر الامطار الموسمية السنوية ضرورية لريّ المحاصيل وتجديد موارد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها تجلب معها أيضا موجة من الدمار كل عام.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الجمعة أن أكثر من 900 شخص قتلوا هذا العام، من بينهم 34 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة الأمطار الموسمية التي بدأت في حزيران/يونيو. ويقول المسؤولون إن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات العام 2010، الأسوأ على الإطلاق، حين قتل أكثر من ألفي شخص وكان حوالى خُمس سكان البلاد محاصرين بالمياه.