أصيب مستوطنان إسرائيليان برصاص فلسطيني، بعد أن اقتحما منطقة يوجد فيها قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة بحسب مسؤولين. وفي وقت لاحق، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة روجيب في نابلس، حيث قتلت أربعة فلسطينيين. وجاء في بيان صادر عن سرايا القدس نشرته على تويتر أن عناصر القوات الإسرائيلية اشتبكت مع فلسطينيين تحصنوا في منزل حوالي ثلاث ساعات، قبل أن تقصفه بالصواريخ. وقبر يوسف موقع يقدسه اليهود لاعتقادهم أنه يؤوي رفات النبي يوسف ابن يعقوب، بينما يعتقد الفلسطينيون أنه مقام لشيخ مسلم عاش حياته وتوفى أثناء الحكم العثماني.