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شعلة الحرية في باريس حيث توفيت الأميرة البريطانية ديانا قبل 25 عامًا في حادث سيارة في نفق ألما - في 31 أغسطس 2022.
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بدون تعليق: السياح يتوافدون إلى شعلة الحرية حيث توفت الأميرة ديانا في باريس

بعد 25 عامًا من وفاة أميرة ويلز، يزور السياح شعلة الحرية، النصب التذكاري الواقع فوق نفق ألما حيث وقع الحادث المميت الذي أودى بحياة الأميرة البريطانية ديانا وصديقها المصري عماد الفايد الشهير بدودي في 31 أغسطس- آب 1997 في العاصمة الفرنسية باريس. للتعبير عن الحب والتأثر بملكة القلوب كما كانت تلقب، يضع بعض الزوار باقات من الورد عند قاعدة الشعلة فيما يترك البعض الآخر رسائل ورسومات.

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أهدت الولايات المتحدة شعلة الحرية إلى فرنسا، تقديراً لعملية الترميم التي أُنجزت في العام 1986 على تمثال الحرية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه.

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