نظم اتحاد المعلمين المجري اليوم الخميس احتجاجًا في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، على الحكومة في بودابست لإهمالها نظام التعليم العام.

ووقف أعضاء النقابة خارج مقرهم في العاصمة المجرية بودابست حاملين مظلات سوداء لتسليط الضوء على قضايا عدة من بينها مؤهلات المعلمين والأجور المنخفضة.

ويشكو معلمو المدارس العامة في المجر منذ سنوات من تدني الأجور وثقل أعباء العمل التي أدت إلى ثني الكثيرين عن الالتحاق بسلك التعليم، مما أدى إلى نقص كبير في المعلمين وزيادة الاستياء من ظروف العمل. ويطالب المعلمون برفع الرواتب وتقليل ساعات العمل.