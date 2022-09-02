دعت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، السكّان في إقليم السند الجنوبي المدمر إلى الانتقال نحو أماكن أكثر أماناً قبل أن تضرب فيضانات نهر السند هذا الأسبوع المنطقة التي شهدت خلال الأيام الماضية تجريف منازل وتدمير محاصيل زراعية حيوية بسبب فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وفي منطقة السند تنتشر خيم يقيم فيها آلاف النازحين فوق المناطق المرتفعة نسبياً والجافة، ويصل المزيد من النازحين يومياً وتتكدس أمتعتهم على قوارب وجرارات أثناء بحثهم عن مواقع إيواء بانتظار انحسار مياه الفيضانات.

وأعلن مسؤولون أن 1200 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ حزيران/يونيو عندما بدأ هطول الأمطار الموسمية غير أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى إذ عزلت مئات القرى في شمال البلاد الجبلي بعدما اجتاحت مياه الأنهر التي فاضت عن ضفافها طرقا وجسورا.

وتُقارن فيضانات هذه السنة في الباكستان بمثيلاتها في 2010، الأسوأ في السجلات، عندما قضى أكثر من ألفي شخص وغمرت المياه أكثر من خّمس مساحة البلاد.