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حبات برد كبيرة تساقطت في عدة مناطق في كتالونيا بإسبانيا.
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بدون تعليق: عواصف بَرَد عنيفة تجتاح عدة مناطق في كاتالونيا

شهدت منطقة كاتالونيا شمال شرق إسبانيا الأربعاء عواصف بَرَد شديدة . وقال مسؤولون إن رضيعة تبلغ من العمر 20 شهرًا توفيت بعد إصابتها بحبات بَرَد  خلال عاصفة عنيفة في بلدة لا بيسبال ديمبوردا بشمال شرق إسبانيا. ونقل أكثر من 20 شخصا إلى المستشفى للعلاج  من إصابات بسبب العاصفة.

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ألحقت العاصفة عدة أضرار بالسيارات والمباني بسبب حجم حبات البرد. وبحسب مسؤول محلي، بلغ قطر بعض حبات البَرَد 11 سنتيمترا. توقعت مصالح الأرصاد الجوية حدوث عواصف خاطفة شديدة في شرق إسبانيا في أعقاب موجات الحر الشديدة خلال الصيف في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

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