وجهت السلطات اليابانية دعوات إلى سكان مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوكا إلى إخلاء منازلهم تفاديا لوقوع ضحايا، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر ضفاف نهر ماغومي. من جهتها أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في المحافظة. وعند منتصف النهار تقريبا، سجلت الوكالة نزول 118 ميليمترا من الأمطار في بلدة هاماكيتا في هاماماتسو، وأظهرت صور بثتها تلفزيونات يابانية شوارع مغمورة بالمياه جراء الفيضانات. ودعت سلطات المدينة السكان إلى توخي الحذر وحثتهم على اتخاذ إجراءات لحماية حياتهم وأنشأت مواقع إجلاء.