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لندن
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شاهد: مسلمو بريطانيا يتبرعون "بسخاء" تكافلا مع ضحايا الفيضانات في باكستان

تبرع العشرات من مسلمي بريطانيا بأموالهم عقب صلاة الجمعة أمس في مسجد لندن، لفائدة ضحايا الفيضانات الجارفة التي أعقبت الأمطار الموسمية في باكستان، حيث غمرت المياه أكثر من ثلث مساحة البلاد، ما تسبب في أضرار طالت أكثر من 33 مليون نسمة. 

أحد المتبرعين وهو جوزي ليبي قال إن الفيضانات في باكستان هي إحدى أكبر الكوارث في زماننا، وإنه ينبغي أن تتعاضد الجهود لمساعدة باكستان". 

أما لارا علوان الناشطة في إحدى الجمعيات الخيرية فتقول، إنه قد نالها شرف الحصول على التبرعات السخية من أناس من مختلف الأعمار، الصغار منهم والكبار، لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان، مشيرة إلى أن التبرعات الشخصية تراوحت بين 50 و100 جنيه استرليني، ما سيمكن من مساعدة الجميع على أكمل وجه، على حد قولها.

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