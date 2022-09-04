أعربت السلطات الباكستانية لشؤون الصحة عن قلقها، من خطر انتشار الأمراض المنقولة في مياه الفيضان العكرة التي اجتاحت مناطق شاسعة من البلاد، حيث تسببت الفيضانات إلى حد الآن في فقدان حياة أكثر من 1200 شخص. وقد توجهت الأمم المتحدة وباكستان بطلب تمويلات عاجلة بقيمة نحو 160 مليون دولار، لمساعدة أكثر من 3 ملايين نسمة تضرروا بسبب الفيضانات. فقد دمر أكثر من مليون منزل، فيما قدر حجم الأضرار بنحو 10 مليار دولار. وقد تلقت باكستان مساعدات من السعودية والصين وقطر وتركيا وأوزباكستان والإمارات العربية. ولكن في مدينة البحرين في وادي سوات يعاني الناس نقصا في المساعدات، وقد وقع تزاحم شديد بين الأهالي على الشاحنات المحملة بمساعدات، يبدو أنها لم تكن كافية.