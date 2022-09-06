استضافت ساحة بيازا ديل دومو في ميلانو صباح الأحد أحد أكثر الأحداث المنتظرة "لنرقص -OnDance"، مهرجان الرقص الذي يصممه نجم الباليه روبرتو بول. أعطى النجم درسًا في الهواء الطلق لـ 1607 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 6 و30 عامًا. توافد الراقصون المتدربون بالحافلات والقطار من حوالي 100 مدرسة للرقص في جميع أنحاء إيطاليا وهم يرتدون ملابس بيضاء.

تم تنظيم المبادرة بالتعاون مع AssoDanza، جمعية حماية عالم الرقص التي تمثل حوالي 15000 مدرسة رقص خاصة. تحول الدرس الذي استمر لمدة ساعة إلى عرض غير عادي لفن ولد في إيطاليا ويحظى بأكثر من مليوني معجب.