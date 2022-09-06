حذرت الأمم المتحدة من أن "المجاعة على الأبواب" في الصومال مع ظهور "مؤشرات ملموسة" ستضع منطقة الخليج الجنوبية في مجاعة خطيرة خلال هذا العام. ،سبق وأن دقت المنظمة ناقوس الخطر جراء المجاعة في الصومال حيث يموت الآلاف من الأشخاص جراء الجفاف التاريخي الذي تفاقم بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث للصحفيين إنه "صُدم خلال الأيام القليلة الماضية خلال زيارته الصومال حيث شهد أطفالا يتضورون جوعا". الإعلان الرسمي عن المجاعة نادر الحدوث.

نزح ما لا يقل عن مليون شخص في الصومال بسبب أسوأ أزمة جفاف منذ عقود، مدفوعة بتغير المناخ. وتوسعت دائرة الجفاف لتطال أيضًا مناطق القرن الأفريقي الأوسع بما في ذلك إثيوبيا وكينيا.

وعلى النقيض، اجتاحت الأمطار الغزيرة عدة مناطق في السنغال وتسببت في حدوث عدة فيضانات. وأعلنت السلطات السنغالية مقتل 3 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في البلاد.