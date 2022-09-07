اضطر عناصر الإطفاء للحفر عميقا في أنقاض مبنى تعرض للقصف في مدينة سلوفيانسك في دونتسك الأوكرانية، وهم يبحثون عن ضحايا أو ناجين محتملين يوم الأربعاء. وبعد ساعات من البحث، حمل عناصر فريق الإطفاء كيسا لجثث بعيدا عن المبنى المدمر. وتقول ريسا سميلكوفا ذات 75 عاما، وهي من السكان المحليين وتعيش في المنطقة، إن القصف وقع حوالي الساعة 4 صباحا. وأضافت قائلة: "كنت نائمة وقفزت من فراشي وخرجنا إلى الشارع ورأينا النيران تشتعل في المبنى وقد انهار كل شيء". ولم تصب هذه المرأة بأذى، وكانت محظوظة مع زوجها لأن شقتهما تعرضت لأضرار طفيفة، لا غير، وبصفتهما متقاعدين، فهما لا يستطيعان تحمل تكاليف الانتقال إلى جزء أكثر أمنا في أوكرانيا، والبقاء ليس سهلا. وتقل سميلكوفا: "يسألني البعض، ألست خائفة؟ فأقول، طبعا أنا خائفة، الحمقى فقط لا يخافون".