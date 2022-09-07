استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بويدنبندر، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال أثناء زيارة النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، الثلاثاء.

النصب التذكاري لقتلى اليهود في أوروبا يحيي ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي أوروبي قتلوا على يد النازيين الألمان وحلفاهم خلال الحرب العالمية الثانية.

ويقوم الرئيسان بزيارة موقع معسكر اعتقال سابق بعد ظهر الثلاثاء، ولقاء الناجين وطلاب المدارس الثانوية الألمانية.

وتضمنت رحلة الرئيس الإسرائيلي إلى ألمانيا زيارة ميونيخ، الإثنين، حيث شارك في احتفال الذكرى الخمسين لمقتل الرياضيين الإسرائيليين الأحد عشر الذين قضوا على أيدي مسلحين فلسطينيين في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972.