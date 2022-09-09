تعرض مستشفى للأمراض النفسية في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا للقصف الروسي يوم الأربعاء، ما خلف دمارا كبيرا لحق بالمبنى، ولم يصب أي شخص بأذى. وفيما دمرت أجزاء من المبنى بالكامل حيث انهارت جدران وأسقف، كان أعوان يحاولون التقاط أغراض قابلة للاستخدام، وهم يقومون بتنظيف المكان. ومنذ بداية الحرب كان المستشفى يعالج المصابين من مختلف منطقة دونباس، في وقت أغلقت فيه عديد المستشفيات الأخرى. ورغم مغادرة معظم سكان كراماتورسك لمدينتهم، فإن عديد المرضى وبعضهم يفقدون للسند العائلي، بقوا في المدينة، لتلقي الدعم الطبي من طاقم المستشفى.