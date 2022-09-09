استيقظ سكان لندن الجمعة على غرار أغلب واسئل الإعلام البريطانية والأجنبية على خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية ودخلت المملكة المتحدة حقبة جديدة من التاريخ باعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش. في بريطانيا نكست الأعلام ووضعت صور الملكة التي تمتلك أطول فترة حكم في بريطانيا في محطات الحافلات في جميع أنحاء المدينة فيما توشحت بعض المتاجر بشرائط سوداء. في المملكة المتحدة وجميع دول العالم خصصت الجرائد اليومية صفحتها الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية وذكرت الصحف بالبنط العريض فترة حكم ملكة بريطانيا ومسيرتها على رأس العرش الملكي.