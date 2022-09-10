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الملك البريطاني تشارلز الثالث يصافح الحشود في لندن.
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بدون تعليق: في أول ظهور علني له منذ أصبح ملكا... تشارلز يخرق البروتوكول ويترجل مصافحا الحشود

في أول ظهور علني له منذ أصبح ملكا ترجل تشارلز الثالث من سيارته أمام قصر باكينغهام وصافح عشرات الأشخاص في تحية للحشود المجتمعة بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. لم تكن هذه المحطة مدرجة في البروتوكول المرسوم فيما أعربت الحشود عن فرحتها بالملك الجديد بعدما بكت رحيل إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس. ورددت على مسامع تشارلز عبارات مثل "نحبك الملك تشارلز" فيما صدحت صيحات تأييد وعلا التصفيق.

خصت الجموع الملك الجديد باستقبال حار فيما شعبيته أقل بكثير من شعبية والدته التي كانت محبوبة جدا.

وصافح تشارلز الثالث الذي ارتدى بزة سوداء عشرات الأشخاص الذين ارتسمت البسمة على شفاههم. وطبعت امرأة قبلة على وجنته. وغنى البعض النشيد الوطني. ورد الملك خصوصا بكلمة "شكرا". وقد لوح بيده للأشخاص الذين كانوا يقفون على مسافة أبعد.

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وسار بمحاذاة الحشود المجتمعة وراء حواجز حديدية، عشرات الأمتار. وتظهر مشاهد صورت من مروحية آلاف الأشخاص المحتشدين أمام قصر باكينغهام ليشهدوا هذا الحدث التاريخي.

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توفيت إليزابيث الثانية الخميس "بهدوء" في قصر بالمورال في اسكتلندا محاطة بنجلها تشارلز وابنتها آن. وقد وصل نجلاها الآخران أندرو وادواردز والأمير وليام الذي بات وريث العرش ومن ثم الأمير هاري، بعد وفاتها.

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