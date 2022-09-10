حضر مئات من أعضاء مجلس اعتلاء العرش البريطاني في قصر سانت جيمس بلندن مراسم إعلان تشارلز الثالث ملكا للملكة المتحدة السبت. وكان من بين الحاضرين رئيسة الوزراء ليز تراس وجميع أسلافها وزوجة تشارلز كاميلا وابنه البكر ولي العهد وليام. وبثت وقائع المجلس الإعلان للمرة الأولى على التلفزيون حيث تعود التقاليد الخاصة بإعلان الملك لعقود من الزمن وإن كان تشارلز أصبح ملكا تلقائيا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. ووقع الملك تشارلز الثالث قسمًا لدعم أمن الكنيسة في إسكتلندا خلال حفل التنصيب.

أقيمت المراسم في قاعة مهيبة بقصر سانت جيمس مزخرفة باللونين القرمزي والذهبي. وجرت على مرحلتين الأولى غاب عنها تشارلز وأعلنه مجلس اعتلاء العرش ملكا. وأعلن كاتب المجلس أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث ... فليحفظ الرب الملك".

ووقع تشارلز الثالث على وثائق التنصيب أمام رئيس المجلس فيما وقع على البيان ما يعرف بحزب المنصة، ويشمل أفراد العائلة المالكة الحاليين ورئيسة الوزراء ورئيس أساقفة كانتربري وإيرل مارشال - دوق نورفولك إدوارد فيتزالان هوارد، العضو الأول في النبلاء المسؤول عن تنظيم احتفالات الدولة.