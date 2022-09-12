أعلن الحاكم العام في أستراليا ديفيد هيرلي، ممثل العاهل البريطاني في البلاد، رسميا الملك تشارلز ملكا للبلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كانبيرا. واتسم الحدث بإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية. والعاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة منها أستراليا ونيوزيلندا وكندا وغيرها، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا ستقيم يوم حداد وطني في 22 سبتمبر أيلول على روح الملكة إليزابيث، معلنا أنه سيكون عطلة رسمية. وأضاف أنه سيسافر إلى لندن يوم الخميس لحضور جنازة الملكة في 19 سبتمبر- أيلول ثم العودة إلى أستراليا في 21 من الشهر ذاته.

ومباشرة بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية الخميس، نكست أستراليا الأعلام الوطنية وعلق عمل البرلمان وتم عرض صورة ضخمة للملكة على دار الأوبرا في سيدني. كانت أستراليا لعقود مستعمرة بريطانية لكنها أبقت الملك رئيسا للدولة بعد استقلالها.

زارت الملكة إليزابيث أستراليا على نحو متكرر خلال فترة حكمها، وبلغ عدد الزيارات 16 الأولى في عام 1954 والأخيرة في عام 2011.