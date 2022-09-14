ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان إلى ستة أشخاص في وقت تواصل فرق الإنقاذ الأربعاء البحث عن أشخاص تحت الانقاض.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضل عدم ذكر اسمه، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج جثة من تحت الأنقاض ليرتفع عدد الوفيات إلى ستة"، مشيرا كذلك إلى إخراج طفلة ورجل على قيد الحياة، بعد نحو 24 ساعة من انهيار المبنى.

ويبلغ عمر الطفلة أربعة شهور واسمها ملاك، فيما يبلغ عمر الرجل 45 عامًا.

ويبلغ عمر المبنى نحو نصف قرن وبسبب تلاصق المباني وضيق المداخل تعذر إدخال آليات ثقيلة إلى الحي باستثناء رافعة واحدة.

وقال مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر في تصريحات للصحافيين في مكان الحادث إن "عمليات البحث والإنقاذ التي شارك فيها أكثر من 350 عنصرًا من الدفاع المدني والبحث والإنقاذ ستستمر دون توقف ولحين إخراج جميع المحاصرين الذين سنبقى نعتبرهم أحياء".

ورفض جابر إعطاء رقم محدد لعدد المحاصرين تحت الأنقاض، وقال "لا يوجد عدد دقيق، هناك رجل أخرجناه كان يظن إن ابنته تحت الأنقاض ثم اكتشف لاحقا أنها كانت خارج المبنى".

وأكد ان "المبنى خطير وغير مستقر ونحن نتعامل بحذر وبطء في عمليات البحث ... لم نتمكن من جلب آلياتنا الثقيلة للمبنى".

ويبدو ان مسؤول المبنى كان يقوم بعمليات صيانة عندما إنهار، حيث قرر مدعي عام عمان توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة.

وقال النَّائب العام حسن العبداللات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأربعاء، إنّ "المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء".

وأضاف ان "المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين، وسيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين"، مشيرا الى ان "التحقيقات ما زالت جارية".

من جهته، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى "مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة"، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

واكد الملك الذي يقوم بزيارة الى باريس، على "أهمية توفير كل المستلزمات لمساعدة المتضررين ورعايتهم طبيا، والعمل على بذل المزيد من الجهد وتعزيز الإمكانيات من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن انهيار المبنى".

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريح لقناة "المملكة" الرسمية صباح الاربعاء إن هناك "معلومات عن وجود 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض ... منهم أحياء".

أحاطت بالمبنى المنهار سيارات الدفاع المدني والشرطة والإسعاف فيما شكل رجال الشرطة طوقًا أمنيًا لمنع سكان الحي من الاقتراب كي لا يعيقوا عمليات الإنقاذ التي تجري بمعظمها يدويا.

وشوهد رجال الإنقاذ وهم يشقون فتحات في سقف للتواصل مع من هم تحت الانقاض فيما وقف بعض أهالي وأقرباء المحاصرين يتابعون ما يجري وقد بدت عليهم علامات الحزن والقلق.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن هويته إن رجال الإنقاذ سمعوا أصوات ثلاثة من المحاصرين هم رجل وامراة وطفل رضيع ويجري التواصل معهم.

منطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.