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عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان بالأردن.
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بدون تعليق: ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في عمان إلى عشرة قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان إلى عشرة قتلى، كما أكد مصدر أمني أردني، فيما تواصل فرق الإنقاذ صباح الخميس البحث عن عالقين بين الأنقاض. وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام إن "فرق الانقاذ تمكنت من اخلاء جثة عاشرة من تحت الأنقاض صباح  الخميس لتكون حصيلة ما تم التعامل معه عشر وفيات". وأضاف أن "فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملياتها في الموقع".

وكانت حصيلة سابقة من المصدر نفسه أشارت إلى انتشال تسع جثث من زنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم احياء العاصمة الأردنية.

ونجح رجال الإنقاذ الأربعاء في إخراج طفلة ورجل على قيد الحياة، بعد نحو 24 ساعة من انهيار المبنى. ويبلغ عمر الطفلة أربعة أشهر واسمها ملاك، فيما يبلغ عمر الرجل 45 عامًا.

وقال مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر إن "عمليات البحث والإنقاذ التي شارك فيها أكثر من 350 عنصرًا من الدفاع المدني والبحث والإنقاذ ستستمر دون توقف ولحين إخراج جميع المحاصرين الذين سنبقى نعتبرهم أحياء".

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تعد منطقة جبل اللويبدة حيث يقع المبنى من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.

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