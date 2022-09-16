واصل المعزون التوافد إلى قاعة ويستمنستر ليلة الخميس لتقديم احترامهم للملكة إليزابيث الثانية. سيظل جثمان الملكة البريطانية التي قضت أطول فترة على العرش في قاعة ويستمنستر حتى جنازتها المقررة يوم الإثنين. لف التابوت بالعلم الملكي ووضع عليه تاج إمبريال ستيت المرصع بما يقرب من 3000 ماسة وباقة من الزهور التي تحتوي على غضن من شجرة الصنوبر التي ترمز لمنطقة بالمورال إستيت، حيث توفيت إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا.

والجمعة امتدت طوابير الانتظار لرؤية الملكة على مسافة ستة كيلومترات بعد جسر البرج على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز.