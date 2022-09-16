في هونغ كونغ، اصطف مئات الأشخاص لمدة خمس ساعات تقريبًا خارج القنصلية العامة البريطانية للتوقيع على كتاب تعازي للملكة إليزابيث الثانية. على مدار الأسبوع، واصل الناس في وضع باقات من الزهور البيضاء وورود الأقحوان وترك الصور والبطاقات والملاحظات المكتوبة بخط اليد تكريمًا للملكة الراحلة.

هذا التدفق الجماعي في المستعمرة البريطانية السابقة يعد الأكبر من نوعه، مقارنة بالمستعمرات السابقة الأخرى مثل سنغافورة وماليزيا، حيث تجري مثل هذه التظاهرات الحزينة بشكل صامت.

حكمت بريطانيا هونغ كونغ لمدة 156 عامًا قبل أن تعود إلى الحكم الصيني في عام 1997. وخلال فترة حكمها، زارت إليزابيث هونغ كونغ مرتين، في مايو- أيار 1975 وأكتوبر- تشرين الأول 1986.