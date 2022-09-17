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افتتاح مهرجان البيرة أكتوبر في ميونيخ بألمانيا.
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بدون تعليق: عودة مهرجان "أكتوبرفيست" الألماني بعد توقف عامين بسبب الجائحة

انطلق مهرجان البيرة (أكتوبرفيست) في ميونيخ بجنوب ألمانيا السبت، بعد إلغائه لعامين متتاليين بسبب جائحة كوفيد -19. وتأتي عودة هذا المهرجان الشعبي الكبير على وقع ارتفاع أسعار البيرة على غرار سائر المواد الاستهلاكية، إذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة وأجبر الكثير من مصنعي المشروبات على رفع أسعار منتجاتهم.

ووفقاً للتقليد المعتمد، أطلق رئيس بلدية ميونيخ ديتر رايتر الاحتفالات من خلال ثقب البرميل الأول من البيرة بمطرقة، وتقديم الكوب الأول لرئيس ولاية بافاريا ماركوس سودر.

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يستمر المهرجان حتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، من دون أي قيود صحية أو إلزامية وضع الكمامة. ويستقطب مهرجان البيرة، أو "أكتوبرفست"، أكثر من 5 ملايين شخص، ثلثهم من الخارج، لا سيما من آسيا. ويدر الحدث في العادة 1,2 مليار يورو من العائدات الاقتصادية.

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