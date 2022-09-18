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الأمراء البريطانيون أحفاد الملكة إليزابيث يودعون جدتهم.
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بدون تعليق: أحفاد الملكة إليزابيث الثمانية يقدمون الاحترام لجدتهم في قاعة ويستمنستر بلندن

التحق أحفاد الملكة إليزابيث الثمانية بقاعة ويستمنستر في البرلمان بلندن لتقريم التحية لجدتهم التي فارقت الحياة: ووقف الأمراء الثمانية أمام نعش الملكة فيما يعرف في التقليد الملكي البريطاني بـ "سهرة الأمراء". أثارت "سهرة الأمراء" مساء الجمعة موجة تأثر بالغة في البلاد. وفي وقت سابق نمن نفس اليوم تنقل أبناء الملكة الأربعة ألى القاعة حيث ودعوا والدتهم. واحتلّت صور الأبناء الأربعة وهم يرتدون الزيّ العسكريّ ويقفون ظهورهم إلى النعش ورؤوسهم منحنية، في وقت كانت الحشود تتقاطر إلى قاعة ويستمنستر في البرلمان، الصفحات الأولى في عدد كبير من الصحف البريطانية السبت.

بهذه المناسبة، سُمح لأندرو الذي حُرم من معظم ألقابه العسكرية بعد فضيحة جنسية، بارتداء الزيّ. 

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